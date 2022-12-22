Создатель виртуального музея стал ещё одним соискателем премии «Народное признание»
Создатель виртуального музея об истории партизанского движения и подпольщиков Псковщины Михаил Баранов стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он может быть удостоен награды в номинации «Инициатива».
Михаил Баранов — пенсионер. 18 декабря 2019 года избран председателем ПООО «Мы помним» и ПРОО «Младость». В сентябре 2020 года был участником второго Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Российского исторического общества «Фонд «История Отечества» (Москва).
Также он в 2021 году читал лекции в частном учреждении дополнительного образования «Учебный центр «Знание» в рамках социального проекта «Университет пожилого человека». В данный момент работает на общественных началах в Псковском городском Совете ветеранов председателем первичного округа.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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