Создатель виртуального музея стал ещё одним соискателем премии «Народное признание»

17:55, 22 декабря 2022, ПАИ

Создатель виртуального музея об истории партизанского движения и подпольщиков Псковщины Михаил Баранов стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он может быть удостоен награды в номинации «Инициатива».

Михаил Баранов — пенсионер. 18 декабря 2019 года избран председателем ПООО «Мы помним» и ПРОО «Младость». В сентябре 2020 года был участником второго Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Российского исторического общества «Фонд «История Отечества» (Москва).

Также он в 2021 году читал лекции в частном учреждении дополнительного образования «Учебный центр «Знание» в рамках социального проекта «Университет пожилого человека». В данный момент работает на общественных началах в Псковском городском Совете ветеранов председателем первичного округа.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.