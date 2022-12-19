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Страна и мир

Проживающим в Литве русским и белорусам запретили иметь оружие

Литва запретила иметь оружие живущим в стране россиянам и белорусам. Об этом сегодня пишет Telegram-канал BRIEF.

Соответствующие поправки одобрил литовский Сейм. За новую редакцию закона о контроле оружия и боеприпасов проголосовали 112 депутатов, против — один, ещё 13 воздержались.

До 1 апреля, когда документ вступит в силу, проживающие в Литве граждане РФ и Беларуси обязаны продать свои боеприпасы и оружие. С началом действия нового закона их будут изымать.

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