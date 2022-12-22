Росгвардейцы номинированы на «Народное признание» за спасение жизни псковича
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Александр Виноградов и Иван Коржаков номинированы на общественную премию Псковской области «Народное признание» за то, что спасли от необдуманного поступка 20-летнего жителя Опочки. Они стали соискателями награды в номинации «Защита».
Инцидент произошёл в Опочке вечером 12 сентября 2022 года. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на крыше дома находится молодой человек.
Прибыв на место, прапорщик полиции Александр Виноградов стал разговаривать с молодым человеком и попытался его отвлечь. В это время старший сержант полиции Иван Коржаков поднялся на крышу и рывком убрал опочанина от края.
Молодого человека росгвардейцы передали бригаде скорой медицинской помощи.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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