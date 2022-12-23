Коллектив Dance Home Fresh стал соискателем премии «Народное признание – 2022»

08:40, 23 декабря 2022, ПАИ

Танцевальный коллектив Dance Home Fresh стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант». Он был основан 12 лет назад в Пскове, и сейчас в коллективе занимается более 200 детей в возрасте от четырёх лет.

Кроме занятий непосредственно танцами проводятся тренировки по растяжке и акробатике.

Dance Home Fresh принимает участие во многих мероприятиях. Ежегодно коллектив выезжает на конкурсы в различные города: Санкт-Петербург, Новгород, Москву, и возвращается домой с наградами. Только в 2022 году коллектив завоевал более 40 призовых мест на турнирах различного уровня.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.