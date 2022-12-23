Коллектив Dance Home Fresh стал соискателем премии «Народное признание – 2022»
Танцевальный коллектив Dance Home Fresh стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант». Он был основан 12 лет назад в Пскове, и сейчас в коллективе занимается более 200 детей в возрасте от четырёх лет.
Кроме занятий непосредственно танцами проводятся тренировки по растяжке и акробатике.
Dance Home Fresh принимает участие во многих мероприятиях. Ежегодно коллектив выезжает на конкурсы в различные города: Санкт-Петербург, Новгород, Москву, и возвращается домой с наградами. Только в 2022 году коллектив завоевал более 40 призовых мест на турнирах различного уровня.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.