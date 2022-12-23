Мастерица из Локнянского района вошла в число соискателей премии «Народное признание»

Мастерица из Локнянского района Анна Мартинкевич вошла в число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант». Девушка занимается поделками из атласных лент.

В своей заявке она рассказала, что изготавливает ободки, резинки, заколки, игрушки на ёлку, броши, шкатулки, галстуки.

Такое увлечение у мастерицы появилось более шести лет назад. Через несколько лет появились первые заказы, и теперь девушка переводит 5% от своего дополнительного заработка в помощь нуждающимся детям.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.