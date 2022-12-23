Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Юрий Бурлин стал претендентом на титул «Бизнесмен года»

Владелец группы компаний «Скорпион» Юрий Бурлин претендует на звание «Бизнесмен года». Это одна из номинаций общественной премии Псковской области «Народное признание».

Фото предоставлено автором заявки

«Скорпион» уже 12 лет занимается обслуживанием коммерческой и государственной недвижимости, светофорных объектов, проектированием, строительством и ремонтом инженерных сетей.

Также Юрий Бурлин является вице-президентом Союза мотоциклистов «Ночные волки – Псков», вице-президентом Псковского регионального отделения «Опоры России», вице-президентом Федерации мотокросса Псковской области, экспертом комиссии Общественной палаты по благоустройству территорий, доступной среде, дорогам, ЖКХ и строительству, экспертом АСИ, экспертом по оценке проектов от Общественной палаты Псковской области.

Кроме того, он уже не один год помогает людям в разных сферах, как в бизнес-сфере, так и в общественной деятельности, сейчас помогает в сборе и отправке гуманитарных конвоев в зону проведения СВО. Также занимался волонтёрской деятельностью во время пандемии.

Юрий Бурлин регулярно обеспечивает безопасность во время проведения велогонки в Пскове и Псковской области, оказывает спонсорскую поддержку в проведении различных мероприятий.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2022

«Хлебный Хутор» и его хозяйка номинированы на «Народное признание»
23 декабря 2022

Мастерица из Локнянского района вошла в число соискателей премии «Народное признание»
23 декабря 2022

Кофейня «Дерзкий Енот» включена в список претендентов на «Народное признание»
22 декабря 2022

В Великих Луках депутаты рассмотрели проект районного бюджета
22 декабря 2022

Лучший псковский агроном поборется за «Народное признание»
22 декабря 2022

Более 10 тысяч гостей побывали на мини-ярмарках «Вкусная пятница» в Пскове
22 декабря 2022

Лесной питомник «Экополис» вошёл в число претендентов на звание «Наша марка»
22 декабря 2022

Власти Псковской области увеличили прожиточный минимум на 2023 год

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...