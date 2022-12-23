Юрий Бурлин стал претендентом на титул «Бизнесмен года»

11:13, 23 декабря 2022, ПАИ

Владелец группы компаний «Скорпион» Юрий Бурлин претендует на звание «Бизнесмен года». Это одна из номинаций общественной премии Псковской области «Народное признание».

«Скорпион» уже 12 лет занимается обслуживанием коммерческой и государственной недвижимости, светофорных объектов, проектированием, строительством и ремонтом инженерных сетей.

Также Юрий Бурлин является вице-президентом Союза мотоциклистов «Ночные волки – Псков», вице-президентом Псковского регионального отделения «Опоры России», вице-президентом Федерации мотокросса Псковской области, экспертом комиссии Общественной палаты по благоустройству территорий, доступной среде, дорогам, ЖКХ и строительству, экспертом АСИ, экспертом по оценке проектов от Общественной палаты Псковской области.

Кроме того, он уже не один год помогает людям в разных сферах, как в бизнес-сфере, так и в общественной деятельности, сейчас помогает в сборе и отправке гуманитарных конвоев в зону проведения СВО. Также занимался волонтёрской деятельностью во время пандемии.

Юрий Бурлин регулярно обеспечивает безопасность во время проведения велогонки в Пскове и Псковской области, оказывает спонсорскую поддержку в проведении различных мероприятий.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.