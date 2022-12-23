Педагоги псковского «Кванториума» стали соискателями премии «Народное признание»

12:21, 23 декабря 2022, ПАИ

Педагогический коллектив детского технопарка «Кванториум Псков» под руководством Надежды Григорьевой выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». «Кванториум» работает в Пскове с 2018 года. Ежегодно здесь обучение проходят около 2500 детей.

В «Кванториуме» идёт обучение по направлениям: VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность), промробоквантум (робототехника и программирование), геоквантум (геоинформационные технологии), аэроквантум (запуск и программирование квадрокоптеров), наноквантум (физико-химическая лаборатория), хайтек (производственные мастерские).

Также дети посещают бесплатные занятия по математике, английскому языку, для детей старше 5 лет проводятся занятия по шахматам.

«Здорово, что педагоги технопарка являются профессионалами в своих направлениях и представляют нашу область на уровне страны. Еще здесь ребята могут проявить свои творческие способности, развить ораторское мастерство и найти друзей. Искренне считаю, что для педагогов это не просто работа, это их призвание», - отмечает автор заявки.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.