Педагоги псковского «Кванториума» стали соискателями премии «Народное признание»
Педагогический коллектив детского технопарка «Кванториум Псков» под руководством Надежды Григорьевой выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». «Кванториум» работает в Пскове с 2018 года. Ежегодно здесь обучение проходят около 2500 детей.
В «Кванториуме» идёт обучение по направлениям: VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность), промробоквантум (робототехника и программирование), геоквантум (геоинформационные технологии), аэроквантум (запуск и программирование квадрокоптеров), наноквантум (физико-химическая лаборатория), хайтек (производственные мастерские).
Также дети посещают бесплатные занятия по математике, английскому языку, для детей старше 5 лет проводятся занятия по шахматам.
«Здорово, что педагоги технопарка являются профессионалами в своих направлениях и представляют нашу область на уровне страны. Еще здесь ребята могут проявить свои творческие способности, развить ораторское мастерство и найти друзей. Искренне считаю, что для педагогов это не просто работа, это их призвание», - отмечает автор заявки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.