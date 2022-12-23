Сеть студий маникюра MINDAL’ поборется за «Народное признание»

12:53, 23 декабря 2022, ПАИ

Сеть студий маникюра и педикюра MINDAL’ в Пскове стала претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис».

В заявке отмечается, что за год сеть студий из никому неизвестного бренда «выросла в самую большую команду профессионалов по маникюру и педикюру в Пскове». В 2022 году здесь уже провели 8 120 процедур. Сейчас мастера принимают более 1000 человек в месяц.

«Самое главное для нас - это сервис и качество нашей работы. Конечно, мы большое внимание уделяем безопасности наших клиентов и используем только качественные материалы, передовые средства дезинфекции и обработки рабочих мест. Но нам очень важно, чтобы наши клиенты чувствовали себя как дома, радовались результату и с гордостью носили наши работы», - отмечают в сети студий.

В феврале 2023 года планируется открытие еще одного салона с профессиональной подологической зоной.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.