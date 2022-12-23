Сеть студий маникюра MINDAL’ поборется за «Народное признание»
Сеть студий маникюра и педикюра MINDAL’ в Пскове стала претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис».
В заявке отмечается, что за год сеть студий из никому неизвестного бренда «выросла в самую большую команду профессионалов по маникюру и педикюру в Пскове». В 2022 году здесь уже провели 8 120 процедур. Сейчас мастера принимают более 1000 человек в месяц.
«Самое главное для нас - это сервис и качество нашей работы. Конечно, мы большое внимание уделяем безопасности наших клиентов и используем только качественные материалы, передовые средства дезинфекции и обработки рабочих мест. Но нам очень важно, чтобы наши клиенты чувствовали себя как дома, радовались результату и с гордостью носили наши работы», - отмечают в сети студий.
В феврале 2023 года планируется открытие еще одного салона с профессиональной подологической зоной.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.