ВИДЕО Слёт Дедов Морозов и снеговиков в Великих Луках

17:28, 24 декабря 2022, ПАИ

Слёт Дедов Морозов проходит в развлекательном комплексе «Луки Парк» в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Luki-News».

«Взрослые и дети делают фотографии на память, а в 18:00 до 19:00 начнется незабываемая вечеринка, где будут конкурсы, хороводы, песни и флешмоб, игры и призы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз также успел посетить избирательный участок и отдать голос за нового главу Пушкиногорского района.