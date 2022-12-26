Стало известно новое место работы бывшего замгубернатора Василия Осипова

10:49, 26 декабря 2022, ПАИ

Бывший заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов станет проректором Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил, что Василий Осипов покидает свой пост вице-губернатора. В последний рабочий день на своем посту он был награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью».