Василий Осипов покидает пост замгубернатора Псковской области

15:15, 23 декабря 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов покидает свой пост. Как сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников, сегодня он был награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью».

«Сегодня – последний рабочий день у заместителя губернатора Василия Осипова. По личным обстоятельствам он возвращается в Санкт-Петербург», — отметил псковский губернатор.

По его словам, Василий Осипов проделал огромную работу в части развития дорожной и коммунальной инфраструктуры региона, внес большой вклад в строительство целого ряда ключевых объектов последних лет.