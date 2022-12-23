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Политика

Василий Осипов покидает пост замгубернатора Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов покидает свой пост. Как сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников, сегодня он был награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью».

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Сегодня – последний рабочий день у заместителя губернатора Василия Осипова. По личным обстоятельствам он возвращается в Санкт-Петербург», — отметил псковский губернатор. 

По его словам, Василий Осипов проделал огромную работу в части развития дорожной и коммунальной инфраструктуры региона, внес большой вклад в строительство целого ряда ключевых объектов последних лет. 

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