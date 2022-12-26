Ёлка главы Пскова состоится 6 января

12:10, 26 декабря 2022, ПАИ

Ёлку главы города анонсировал руководитель муниципалитета Борис Елкин. Мероприятие пройдет 6 января, сообщил он в ходе программы «Псковский телеграм Online».

Борис Елкин пожелал псковичам удачи, любви и везения, а также хорошо провести время с родными и близкими на праздниках.

В случае каких-либо происшествий во время праздников (коммунальная авария и т. д.) глава Пскова посоветовал звонить по номеру 055.

Напомним, что традиционные губернаторские елки в Пскове и Великих Луках пройдут в канун Нового года.