Ёлка главы Пскова состоится 6 января
Ёлку главы города анонсировал руководитель муниципалитета Борис Елкин. Мероприятие пройдет 6 января, сообщил он в ходе программы «Псковский телеграм Online».
Борис Елкин пожелал псковичам удачи, любви и везения, а также хорошо провести время с родными и близкими на праздниках.
В случае каких-либо происшествий во время праздников (коммунальная авария и т. д.) глава Пскова посоветовал звонить по номеру 055.
Напомним, что традиционные губернаторские елки в Пскове и Великих Луках пройдут в канун Нового года.
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