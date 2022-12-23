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Общество

Губернаторские ёлки в Псковской области пройдут для 9 тысяч детей

Традиционные губернаторские елки в Пскове и Великих Луках пройдут в канун Нового года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Новогодние представления смогут увидеть дети в возрасте от 7 лет. Это ребята из многодетных малообеспеченных семей, имеющих более четырех детей, дети-инвалиды, а также дети мобилизованных граждан, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, дети беженцев, покинувших территорию СВО. Всего участниками губернаторских елок станут около 9 тыс. ребят.

В Пскове губернаторские елки пройдут в Ледовом дворце 27 и 28 декабря. Ребята увидят ледовый спектакль «Отважная Герда» по мотивам произведения Г. Х. Андерсена «Снежная королева».

В Великих Луках первые новогодние представления в Великолукском драматическом театре пройдут уже сегодня. 23 декабря в 12:00 и 16:00 будет дан спектакль по пьесе Е. Шварца «Снежная королева». Кроме того, на губернаторских елках в Великих Луках ребята смогут увидеть спектакль по пьесе С. Маршака «Кошкин дом». Представления будут идти до Нового года и в период новогодних праздников.

Кроме того, для ребят младше 7 лет из семей мобилизованных граждан, а также военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут проведены тематические новогодние представления. В Великих Луках это будет спектакль «Умка» в городском Доме культуры им. Ленина. В Пскове на различных площадках также будут даны новогодние представления. В них в общей сложности примут участие еще около 1,5 тысяч малышей.

Напомним, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова детям отдельных категорий будет вручено более 23 тысяч новогодних подарков.

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