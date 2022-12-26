Итоги выборов главы Пушкиногорского района подвёл Игорь Сопов

12:34, 26 декабря 2022, ПАИ

Итоги выборов главы Пушкиногорского района подвёл председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По его словам, явка на выборах в связи с двухдневным голосованием была достаточно большой - 34,7%. «Это подверждает легитимность проведения кампании. За выборами наблюдало 15 представителей Общественной палаты, 15 наблюдателей от кандидата Оксаны Филипповой. Ни одной жалобы не поступило. Работали пять наблюдателей от Партии Роста. Никаких жалоб не было», - сообщил Игорь Сопов.

Он напомнил, что в выборах принимали участие четыре кандидата. Победу одержала кандидат от «Единой России» Оксана Филиппова (88,7% голосов), кандидат от ЛДПР Александр Коваленко набрал 4,27%, кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский - 2,95%, от Партии Роста Игорь Романов - 2,38%.