Оксана Филиппова лидирует на досрочных выборах главы в Пушкинских Горах
Опубликованы итоги голосования на досрочных выборах главы Пушкиногорского района по результатам обработки 100 % протоколов:
- Филиппова Оксана Владимировна — 88,76 % (2 164 голоса);
- Коваленко Александр Александрович — 4,27 % (104 голоса);
- Маковский Андрей Андреевич — 2,95 % (72 голоса);
- Романов Игорь Павлович — 2,38 % (58 голосов).
В выборах приняли участие 2 438 человек — 34,78 % избирателей Пушкиногорского района.
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