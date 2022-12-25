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Общество

Оксана Филиппова лидирует на досрочных выборах главы в Пушкинских Горах

Опубликованы итоги голосования на досрочных выборах главы Пушкиногорского района по результатам обработки 100 % протоколов:

  • Филиппова Оксана Владимировна — 88,76 % (2 164 голоса);
  • Коваленко Александр Александрович — 4,27 % (104 голоса);
  • Маковский Андрей Андреевич — 2,95 % (72 голоса);
  • Романов Игорь Павлович — 2,38 % (58 голосов).

В выборах приняли участие 2 438 человек — 34,78 % избирателей Пушкиногорского района.

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