Псковский бизнесмен рассказал, как посадил Псков на мотоциклы

15:02, 26 декабря 2022, ПАИ

Псковский бизнесмен в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказал, как начинал свой бизнес по продаже велосипедов и мотоциклов.

«Это стечение обстоятельств. Я купил здание, разрушенный бывший гараж, купил его с целью построить там производство автобусов», – признался гость студии. Однако из-за нехватки специалистов его наладить не получилось, и тогда бизнесмен стал искать варианты, как использовать уже приобретенное здание.

«Когда я привёз туда первые мотоциклы, мне все знакомые крутили у виска: «Кому в Пскове нужны мотоциклы? Ты с ума сошёл. Ну, сколько ты их тут продашь?» И, когда мы за лето продали больше двухсот мотоциклов сразу – да, я посадил город Псков на велосипеды и мотоциклы. Я так считаю, что половина мотоциклов в городе куплена в моем магазине и в окрестностях», – рассказал Андрей Быченков.