Уникальные автомобили начнут выпускать в Псковской области

17:40, 26 декабря 2022, ПАИ

Псковский предприниматель Денис Быченков получил патент на новую категорию автомобилей. Он будет производить уникальные машины для работы в лесу. Об этом бизнесмен рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Сейчас команда Дениса Быченкова работает над заявкой в министерство промышленности на получение субсидий для производства данных автомобилей. «Мы планируем, если всё получится, в следующем году на базе нового завода уже организовать выпуск реально тяжёлых, больших форвардеров российского производства, причём с уровнем локализации порядка 98% – там всё российское, импортного практически ничего не будет», – рассказал гость студии.

Также бизнесмен отметил, что эта техника будет уникальной и ни одна крупная компания в России не сможет произвести такой же автомобиль.