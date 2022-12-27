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Общество

Регоператор – о вывозе мусора в Пскове: Это равносильно прохождению квеста

О проблемах вывоза мусора с дворовых территорий рассказал псковский регоператор «Экопром» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа компании «Экопром» в соцсети «ВКонтакте»

«Каждый из нас ежедневно наблюдает ситуацию, когда дворы заставлены машинами. Найти свободное место, особенно вечером, затруднительно даже летом. А зимой в заваленных сугробами дворах это равносильно прохождению квеста. Поэтому многие водители ставят свой транспорт там, где посчитают нужным, не задумываясь о последствиях такой парковки», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, жители некоторых домов и их гости препятствуют оказанию услуги по вывозу ТКО, блокируя проезд к мусорным бакам.

Регоператор благодарит управляющие организации, которые оперативно в целях обеспечения бесперебойного вывоза ТКО с территории контейнерной площадки принимают меры для установки ограждений, обеспечивают доступность проезда спецтранспорта, направляют запросы в ГИБДД с предложением установить дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку транспортных средств.

«Экопром» предлагает заботиться о чистоте Псковской области. «Прежде чем поставить машину, оглянитесь, не создает ли она помех движению иного автотранспорта, достаточно ли места для подъезда и разворота. Не забывайте, что маневрировать на спецтехнике намного сложнее, чем на легковом автомобиле», — обратили внимание псковичей.

Также в организации напомнили, что стоянка, остановка и парковка автомобилей должна осуществляться с соблюдением ПДД, норм регионального и муниципального законодательства. За нарушение правил парковки ответственность наступает по нормам КоАП РФ либо по законам субъекта РФ об административных правонарушениях. 

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