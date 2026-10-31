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Луков день наступил по народному календарю

Луков день отмечали на Руси 31 октября, сообщает сalend.ru. В этот день православные вспоминают память святого Луки – апостола от семидесяти и сподвижника апостола Павла.

По преданию, Лука был в числе семидесяти учеников Иисуса Христа, которых послали на первую проповедь о Царствии Небесном ещё при земной жизни Спасителя. Позже он сопровождал святого Павла в путешествиях, а мученическую смерть принял в городе Фивы. Лука почитается как автор одного из четырёх Евангелий и Деяния святых апостолов. Кроме того, его считают первым в истории иконописцем: по легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. Его кисти приписывают ещё несколько икон Божьей Матери, в том числе Владимирскую, Ченстоховскую, Сумельскую и Киккскую.

На Руси святого почитали как покровителя иконописцев и живописцев. В Луков день людям этих профессий оказывали особый почёт, хотя иногда и подшучивали: «Богов не сеют, не орут – их люди малюют».

Есть сведения, что Лука владел лекарским искусством. Главным целителем на Руси исстари считался лук – растение, название которого созвучно с именем святого. Не зря говорили: «Лук от семи недуг» и «Кто ест лук, тот избавлен от мук». В этот день устраивали луковые базары, хотя торговля луком не считалась прибыльной.

На Луку принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему обращались за помощью и огородники. Наблюдали в этот день и за приметами: если листья с вишни ещё не опали – снег долго не ляжет.

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