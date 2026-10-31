Ремонт улицы Советской завершили в Пскове

09:42, 31 октября 2026, ПАИ

Ремонт улицы Советской завершили в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале на платформе MAX.

Работы провели на средства президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», они обошлись более чем в 132 миллиона рублей. Вместе с главой Пскова Станиславом Стармолотовым губернатор обсудил, чем ещё можно украсить эту часть исторического центра Пскова весной, а также планы дальнейшего благоустройства городских пространств.

На участке от площади Победы до Октябрьской площади комплексно обновили не только проезжую часть, но и тротуары. Также там отремонтировали светофоры, установили дополнительное освещение и восстановили газоны. Сейчас на улице высаживают многолетние растения.

По словам Михаила Ведерникова, улица стала безопаснее, светлее и комфортнее для водителей и пешеходов, в том числе для маломобильных граждан.