Президент России подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен для российской нефти

19:25, 27 декабря 2022, ПАИ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. Запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ будет действовать с 1 февраля 2023 года, сообщает ТАСС.

Президент запретил поставки нефти и нефтепродуктов из РФ тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также Путин запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании спецрешения Путина.

Мониторинг за соблюдением указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет вести Минэнерго.