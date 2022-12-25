Президент России подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен для российской нефти
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. Запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ будет действовать с 1 февраля 2023 года, сообщает ТАСС.
Президент запретил поставки нефти и нефтепродуктов из РФ тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также Путин запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.
Поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании спецрешения Путина.
Мониторинг за соблюдением указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет вести Минэнерго.
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