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Василий Осипов назвал показатель, который в его сфере стал рекордным за последние 10 лет

Василий Осипов назвал рекордные показатели региона за 10 лет. Фото ПАИ

Бывший вице-губернатор Василий Осипов озвучил ПАИ рекордные цифры строительства жилья в Псковской области.

«В этом году в области будет введено более 330 тысяч квадратных метров жилья, и это лучший показатель за последние 10 лет», — отметил экс-вице-губернатор.

Василий Осипов отметил, что задача не просто удержаться на этом уровне, а ещё больше увеличивать этот показатель.

Но одним только коммерческим жильём этот показатель невозможно увеличить, поэтому в этом году на территории региона реализуются проекты, которые связаны со строительством жилья по различным программам: в частности, в ряде муниципальных образований строятся дома для расселения аварийного жилья. В этом году в Пскове запущен пилотный проект строительства малоэтажного жилья для детей-сирот.

«Это тоже знаковые проекты, которые дадут эффект и в будущие годы», — убеждён бывший заместитель губернатора.

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