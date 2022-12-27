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Василий Осипов назвал знаковые события уходящего года

О наиболее знаковых проектах, которые удалось реализовать за уходящий год, рассказал Псковскому агентству информации бывший заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

По его словам, в этом году в Псковской области введут более 330 тысяч квадратных метров жилья, и «это лучший показатель за последние десять лет».

В сфере дорожного строительства отремонтируют порядка 280 километров дорог. «Самые знаковые из них это: улица Кузбасской Дивизии в Пскове, дорога на Изборск, Печоры, дорога Псков – Гдов – Сланцы. Кроме того, пять мостов уже отремонтировано», – добавил Василий Осипов.

«В регионе продолжается реализация программы газификации. Два самых знаковых события – это начало строительно-монтажных работ в Новоржевском и Пушкиногорском районах. Надеемся, через год-два уже эти районы будут газифицированы. Социальная газификация продолжается немного не теми темпами, как нам бы хотелось, но более 9 тысяч домовладений получили газ бесплатно», – рассказал эксперт о программе газификации Псковской области.

Кроме того, в сфере инженерной инфраструктуры область продолжает активно сотрудничать с федеральным центром. Василий Осипов перечислил такие проекты, как 18-километровый водовод, проект по инфраструктурному бюджетному кредиту, станция умягчения воды в городе Пскове. «Инженерные сети на Сиреневом бульваре – это еще одна из площадок, которые мы готовим для жилищного строительства. Также начато строительство пяти газовых котельных в Куньинском районе, тоже знаковый проект, который, несомненно, повлечет и развитие инфраструктуры района», – подчеркнул он.

В текущем году реализуют проект строительства дома для расселения аварийного жилья, а также в Пскове запустили пилотный проект строительства малоэтажного жилья для детей-сирот.

Ещё два проекта связаны с экологической обстановкой в Псковской области. Так, в этом году заключили контракт на рекультивацию псковской городской свалки, а также подписали концессионное соглашение на строительство экотехнопарка.

Ранее сообщалось, что Василий Осипов покинул пост замгубернатора Псковской области, а позже стала известна его новая должность.

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