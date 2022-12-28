Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Севастьянов – об открытии движения по Троицкому мосту: Для города это событие

Председатель комитета по МСУ Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов поделился своими впечатлениями от открытия технического движения по Троицкому мосту в городе Пскове. Его комментарий Псковскому агентству информации предоставили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.  

Фото: ПАИ

«Первые впечатления – прекрасные! Я очень рад, что стройка не забуксовала, что, несмотря на различные вызовы, непростую экономическую ситуацию, мост открыли – день в день, как и обещали нам во время летнего контрольного выезда», - сказал он.  

Алексей Севастьянов считает, что, когда все работы будут завершены, псковичи увидят мост, который будет достоин исторического центра Пскова.  

«Восстановлены перила с чугунным литьём, чугунные опоры освещения сделали на заказ. Думаю, когда работы будут завершены, мы увидим мост, достойный исторического центра Пскова. Да, пока уложен только технический слой асфальта, второй появится с весенними работами, и тогда же закончат вторую пешеходную сторону. Но движение по мосту открыто – и автомобильное, и автобусное, и пешеходное. Для города это событие», - сказал депутат.  

По его мнению, возвращение сообщения через мост накануне Нового года как нельзя кстати: «И стоило только пройти и визуально принять работы, открылось движение. Без постановки: включили регулирующие знаки светофоров – и в минуты образовался живой поток автомобилей. Люди проходили, благодарили губернатора, главу города, строителей. Даже в такое тяжёлое время мы решаем серьёзные, дорогостоящие вопросы. И страна, и город становятся лучше, комфортнее, жители гордятся Псковом».

Он напомнил, что мост является не только транспортной артерией, но и имеет большое значение для сообщения двух берегов Псковы, где любят отдыхать туристы и горожане.  

«Мост замыкает туристическое кольцо. От Кремля теперь можно пройти не только к Финскому парку, но и на Советскую набережную. Без него скучновато было. Теперь здесь будет оживление, мост замыкает пешеходное кольцо отдыха двух берегов Псковы», - добавил Алексей Севастьянов и поблагодарил строителей за быструю и качественную работу. 

Ранее Михаил Ведерников отметил, что окончания ремонта Троицкого моста ждали очень многие жители Пскова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2022

Количество первичных профорганизаций увеличилось в Псковской области за год
28 декабря 2022

Борис Елкин назвал дату завершения реновации Троицкого моста

28 декабря 2022

Алексей Севастьянов – об открытии движения по Троицкому мосту: Для города это событие

28 декабря 2022

Строительство экотехнопарка обсудили псковские депутаты

28 декабря 2022

Владимир Путин намерен посетить Псковскую область
28 декабря 2022

Конкурс лучших: как определяли «Лидера года – 2022» в Псковской области
28 декабря 2022

Отреставрированный мемориал «Вечный огонь» открыли в Пскове
28 декабря 2022

О планах по развитию завода «Титан-Полимер» доложил президенту Михаил Ведерников


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...