Михаил Ведерников: Открытия Троицкого моста ждали очень многие псковичи

15:43, 28 декабря 2022, ПАИ

Окончания ремонта Троицкого моста ждали очень многие жители Пскова, сказал губернатор области Михаил Ведерников. Сегодня, 28 декабря, состоялся технический запуск движения транспорта, в мероприятии приняли участие глава региона и глава Пскова Борис Елкин.

После того как убрали защитные заграждения, по новому мосту поехали первые автомобили. С завтрашнего дня начнется автобусное движение.

Для пешеходов пока будет открыта только одна сторона. До полной сдачи объекта в эксплуатацию и укладки финишного асфальтового покрытия на Троицком мосту устанавливается ограничение скорости движения автотранспорта.

В следующем году работы продолжат в соответствии с графиком. Речь идет о благоустройстве подмостовой зоны, устройстве верхнего слоя дорожного покрытия, а также монтаже архитектурной подсветки. На тротуарах, где также уложено временное покрытие, финишные работы выполнят с наступлением благоприятных погодных условий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства области.

Губернатор Михаил Ведерников и другие официальные лица прошли по мосту. Специалисты рассказали, что внешние элементы моста во многом повторяют его исторический облик. Например, установлены сохранившиеся чугунные решетки, а недостающие фрагменты моста были восстановлены. Таким образом, новое сооружение не только обеспечит безопасность автомобильного и пешеходного движения, но и будет гармонично выглядеть в окружении исторических памятников центра Пскова.

«Техническое открытие моста позволит серьезно снизить нагрузку на другие городские автодороги. Этого события ждали очень многие жители города, так как мост связывает две части города, соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова», — отметил Михаил Ведерников после осмотра.

Глава региона также положительно оценил работу подрядчика — ООО «СК «Балтийский берег», который с высоким качеством и в надлежащие сроки реализует в Псковской области не первый проект. «Дальше — такими же темпами и с таким же качеством», — сказал губернатор.

Напомним, что реконструкция Советского (Троицкого) моста идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».