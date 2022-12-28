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Страна и мир

Мэр украинского города пожаловался в СБУ на Деда Мороза

Мэр украинского города Лебедина в Сумской области Александр Баклыков обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за появления на школьном празднике Деда Мороза и Снегурочки, так как посчитал их «советской агитацией». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Захид».

В селе Михайловка Лебединского района Сумской области в местной школе для учеников младших классов провели новогодний утренник, на котором были Дед Мороз и Снегурочка. Узнав об этом, Баклыков выразил возмущение, поскольку счел недопустимым участие «советских» персонажей, когда на Украине идет кампания по декоммунизации.

«В коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советский агитационный шабаш под названием «Праздничный квест от Деда Мороза». Безусловно, дети должны получать радость, праздники, подарки. Но есть определенные границы, которые нельзя переступать», - цитирует издание заявление Баклыкова, которое он опубликовал на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) , однако в настоящий момент это сообщение удалено.

Баклыков обратился к председателю Сумской областной военной администрации Дмитрию Живицкому и главе областного управления СБУ Эдуарду Федорову с просьбой проверить и оценить действия должностных лиц исполкома Лебединского горсовета, выяснить, кто организовал детский утренник и кто принимал в нем участие, уточняет издание.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых. 

 

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