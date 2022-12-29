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Экономика

Более 900 млн рублей получит Псковская область на развитие сельских территорий

Более 900 миллионов федеральных средств на финансирование программы развития сельских территорий получит Псковская область в следующем году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ПАИ.

«На эти средства начнётся реализация проектов комплексного развития Плюсского, Дновского, Островского и Порховского районов. Речь о строительстве и реконструкции очистных сооружений, освещения и тепловых сетей, спортивных площадок, о капитальном ремонте водопроводных сетей, общеобразовательных школ, домов культуры, детских садов и библиотек», — отметил глава региона.

По его словам, программа позволит решать большой комплекс задач, а также продолжится помощь муниципальным командам готовить ПСД для подачи заявок. «Подход я неоднократно разъяснял, но снова повторюсь: объём нашей поддержки напрямую зависит от финансовых возможностей отдельных муниципалитетов», — пояснил губернатор.

«Кто-то может сделать документацию самостоятельно, кому-то необходимо 50 % софинансирования, кому-то 100 %. Каждый случай разбираем отдельно вместе с нашим финансовым блоком», — добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, по итогам этого года будет принято решение о софинансировании исходя из остатков на счетах муниципалитетов.

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