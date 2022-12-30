Одобрен проект по производству в Псковской области сжиженного газа

11:17, 30 декабря 2022, ПАИ

Состоялось заседание Совета по инвестициям под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Его участники поддержали и одобрили к заключению соглашений четыре инвестиционных проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, ООО «Профит» намерено построить апарт-отель с многофункциональной инфраструктурой в центре Печор. Эскизный проект здания гостиницы рассматривался и был одобрен на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного совета при комитете по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Проект планируется реализовать к 2026 году. Объем вложений составит почти 160 млн рублей, из них половина суммы — собственные средства инвестора. С вводом апарт-отеля в Печорах появится 20 дополнительных мест размещения для туристов и 18 новых рабочих мест.

ООО «Криогаз — Псков» представило экспортно ориентированный проект по организации на территории Псковской области производства сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 4 тонны в час. Производство разместится в районе Ступниково в Пскове. Объем инвестиций — 3,1 млрд рублей. Сроки ввода объектов в эксплуатацию — 4 квартал 2025 года. Выход на полную производственную мощность запланирован на 2026 год. Проектом предусмотрено проектирование, поставка и монтаж оборудования, строительство и эксплуатация комплекса по производству малотоннажного СПГ. Основные рынки сбыта конечной продукции — развивающийся рынок газомоторного топлива РФ и Прибалтики.

Еще один одобреный инвестпроект — ООО «Карьер-Технолоджи» нацелено на создание современного комплекса по производству строительного щебня в Печорском районе для удовлетворения потребности в строительном щебне дорожных и строительных организаций Псковской области и близлежащих регионов. Вторым этапом реализации проекта планируется более глубокая переработка известняка в строительные смеси (известковая штукатурка). При выходе на полную производственную мощность бюджетный эффект проекта составит 29 млн рублей в год, дополнительно будет создано 35 новых рабочих мест.

Компания «Стройрегион60» получила поддержку Совета в реализации проекта жилищного комплекса «Утро». Компания планирует построить поэтапно, в течение 6 лет, в микрорайоне Пскова Сиреневый бульвар 8 многоквартирных жилых домов с общим количеством квартир — 2000 шт. общей площадью более 100 000 кв. м. Также инвестор взял на себя обязательства по строительству на территории микрорайона детского сада на 90 мест и благоустройству сквера «Сиреневый бульвар». Современный жилой комплекс будет построен в границах улиц Линейной, Старотекстильной и Сиреневого бульвара. Объем инвестиций составит 6 млрд рублей.

Также по итогам заседания Совета по инвестициям скорректирован инвестпроект ООО «Гиперстрой» по строительству моек самообслуживания, и компания «Автомобильные дороги Пскова», которая занимается ремонтом и содержанием дорог в Псковской области, получит государственную поддержку в форме налоговых льгот на создание производственной площадки с асфальтобетонной установкой.