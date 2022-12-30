Михаил Ведерников рассказал о новогодних традициях своей семьи

18:22, 30 декабря 2022, ПАИ

О новгодних традициях своей семьи рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

«В этот праздник мы стараемся собираться за одним новогодним столом, но когда есть время, можем съездить в небольшое путешествие на машине», — поделился глава региона.

Губернатор признал, что полноценных выходных у него не бывает, он «выпадает» из работы только на время боя курантов и речи президента. «30-е число — это полноценный рабочий день, а 31-е — это уже условный выходной, хотя при этом на все 100 % выключиться не могу», — заметил Михаил Ведерников.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке.