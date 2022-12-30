Баню в Пыталово откроют в канун Нового года
Городскую баню в Пыталово откроют 31 декабря. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».
«Приносим извинения за временные неудобства, связанные с неблагоустроенной территорией у здания. Постараемся в кратчайшие время привести её в порядок и продолжить благоустройство, как позволят погодные условия», - прокомментировала глава Пыталовского района Вера Кондратьева.
Режим работы в следующем году будет опубликован дополнительно в группе муниципального предприятия «Горкомхоз».
Местные жители выразили благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и региональному комитету по строительству и ЖКХ за постройку бани.
Раннее сообщалось, что строительство модульной бани стартовало 17 ноября.
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