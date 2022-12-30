Баню в Пыталово откроют в канун Нового года

17:26, 30 декабря 2022, ПАИ

Городскую баню в Пыталово откроют 31 декабря. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

«Приносим извинения за временные неудобства, связанные с неблагоустроенной территорией у здания. Постараемся в кратчайшие время привести её в порядок и продолжить благоустройство, как позволят погодные условия», - прокомментировала глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Режим работы в следующем году будет опубликован дополнительно в группе муниципального предприятия «Горкомхоз».

Местные жители выразили благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и региональному комитету по строительству и ЖКХ за постройку бани.

Раннее сообщалось, что строительство модульной бани стартовало 17 ноября.