Итоги года ПсковГУ: федеральные проекты, новый учебный корпус и курс на цифровые технологии

18:17, 30 декабря 2022, ПАИ

Ярким, полным событий, встреч и идей, богатым на проекты и открытия оказался уходящий 2022 год для Псковского государственного университета, сообщает пресс-центр учебного заведения.

Говоря о главных событиях года в научно-образовательной сфере страны, ректор вуза Наталья Ильина отметила старт Десятилетия науки и технологий, а также запуск программы Министерства науки и высшего образования РФ «Передовые инженерные школы», одним из победителей которого стал проект ПсковГУ, разработанный совместно с БНТУ.

«В уходящем году мы стали свидетелями важных исторических трансформаций: мир преображается, и мы меняемся вместе с ним. Новые вызовы потребовали от нас переосмысления многих процессов, внедрения свежих форматов работы, повышенной ответственности и взаимопомощи. Но главное, чему научил нас 2022 год, — мы поняли: стать лучше и сильнее можно только сообща. Главная цель Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства заключается в подготовке межотраслевого инженера-2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения», — подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства — это проект, основанный на стратегической программе развития ПсковГУ «Приоритет 2030», целью которой является формирование единого научно-образовательного пространства совместно с Республикой Беларусь.

«Псковская область сможет заявить о себе как о регионе – площадке формирования российско-белорусского технологического партнёрства. Наличие подготовленных квалифицированных кадров позволит достичь импортозамещения в станкостроении за счёт разработки и создания уникальных мехатронных и роботизированных систем для цифрового производства», — отмечает первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.

В этом году в рамках очередного отбора Министерства науки и высшего образования РФ ПсковГУ подтвердил свои позиции в «Приоритете 2030», войдя в группу вузов, которые получили базовую часть гранта в размере 100 млн рублей в рамках реализации программы стратегического академического лидерства на 2023 год.

2022 год также прошёл под знаком молодёжной науки. Несколько десятков студентов и выпускников вуза были приняты в университет на должности лаборантов и научных сотрудников.

«У нас открылись студенческие научные общества, которые проявили себя очень здорово и активно. Мы провели большое количество научных мероприятий, в том числе попробовали такой новый формат, как Science Slam. Что касается инфраструктуры, в вузе появилось несколько сетевых лабораторий нового типа, например научно-образовательная лаборатория изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории. Опубликованы методические рекомендации о создании таких центров», — рассказал проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

В 2022 году в ПсковГУ состоялся рекордный набор абитуриентов — 3177 человек поступили в вуз, показав прекрасные результаты на старте: средний балл ЕГЭ вырос до 67,92.

В уходящем году университет запустил 12 новых сетевых образовательных программ — сегодня в вузе их реализуется порядка 30. Формат позволил вузу выстроить крепкие связи с ведущими университетами России и Белоруссии: МГУ, РАНХиГС, Казанским федеральным университетом, Пермским государственным национальным исследовательским университетом, Ульяновским государственным университетом, Белорусским государственным университетом, Белорусским национальным техническим университетом, Витебским государственным университетом имени Петра Машерова.

Важной вехой стало масштабное обновление существующей инфраструктуры: в вузе запущена работа десятка лабораторий, учебных аудиторий и анатомического музея. На строительство нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета выделено 1,5 млрд рублей. Уже в сентябре будущего года здесь сможет обучаться около 1 тысячи человек. Здесь же по линии сотрудничества с ПАО «Газпром» уже оборудован новый открытый стадион.

«В этом году около 60 млн рублей было направлено вузом на ремонты. Часть работ мы проводили в студенческих общежитиях. Много внимания уделили помещениям на улице Льва Толстого: здесь открылась «Точка кипения». Кроме того, здесь отремонтирована часть кабинетов, в которых обучаются студенты ПИШ, в следующем году планируем обновить ещё около 15 аудиторий. Большая работа проделана коллективом для открытия на площадке вуза военного учебного центра в рамках проекта, реализуемого Министерством обороны РФ совместно с Минобрнауки России. В корпусе на Крестовском шоссе мы произвели полный капитальный ремонт. На сегодняшний день центр готов принять наших студентов», — говорит проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев.

Подготовка слушателей в военном учебном центре ПсковГУ будет осуществляться по двум программам. Одна из них связана с обучением солдат запаса и рассчитана на 1,5 года. Вторая программа предполагает подготовку сержантов запаса в течение двух лет.

Насыщенной в 2022 году оказалась и молодёжная повестка. В этом году вуз вновь выступил оператором международного проекта «Летний университет», расширив возможности участников.

«Проект объединил молодых людей из девяти стран на площадке 14 университетов 12 городов России — от Калининграда до Владивостока, — отметила проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева. — Участниками «Летнего университета» стали около 700 студентов, которые смогли получить знания по 25 отраслевым дополнительным образовательным программам различных направлений подготовки, а также пройти обучение по программе «Акселератор социальных проектов», разработанной специалистами ПсковГУ».

По словам Светланы Водневой, ещё одним знаковым проектом для вуза в этом году стали пять смен Международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов, которые прошли в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», организованного по поручению президента РФ Владимира Путина. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Уже известно, что в будущем году ПсковГУ вновь войдёт в число операторов программы, организовав смены, посвящённые проекту «Без срока давности».

«Это всё достигается благодаря команде. И я в первую очередь хочу сказать спасибо студентам, преподавателям, административному персоналу, проректорам, директорам институтов — всем, кто ставил амбициозные цели и, несмотря ни на что, шёл к ним. Я надеюсь, что следующий год будет для нас также годом возможностей», — подытожила ректор Наталья Ильина.