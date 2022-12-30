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Страна и мир

Российские космонавты приготовят оливье на МКС

Российские космонавты припасли белугу, креветки и чёрную икру для новогоднего стола на борту Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС.

«На новогоднем столе у нас всё нехитро: белуга, креветки, чёрная икра. Всё, правда, в очень небольшом количестве и консервированное, но тем не менее это так, это будет», — отметил космонавт Сергей Прокопьев.

По словам Прокопьева, в праздничные дни российские космонавты будут обмениваться культурным опытом с зарубежными коллегами. «По праздникам либо мы приглашаем в гости коллег, либо сами ходим в гости на их праздники. Мы очень любим это делать, тем самым мы обмениваемся культурным опытом. Попробовать что-то из их рациона тоже неплохо. Зарубежные коллеги тоже очень любят русскую кухню», — рассказал он.

Ранее Анна Кикина сообщала, что космонавты планируют приготовить традиционный салат оливье для празднования Нового года. Также, по словам Дмитрия Петелина, 29 декабря он и его коллеги провели генеральную уборку в российском сегменте МКС перед Новым годом. 

 

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