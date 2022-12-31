Общественная баня в Пыталово была построена по обращению местной жительницы

17:26, 31 декабря 2022, ПАИ

Общественная баня в Пыталово была построена по обращению местной жительницы, которая на личном приёме пожаловалась, что общественная баня не работает из-за аварийного состояния. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Приняли решение построить новую модульную баню, так как ремонтировать прежнюю, где обвалилась труба, было уже нецелесообразно», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что в Псковской области это первый проект строительства модульной бани. На реализацию из бюджета области было выделено 16,9 миллиона рублей.

«Теперь жителям района предстоит оценить качество работ и комфортность условий. Если всё будет устраивать, то подобный проект будем реализовать и в других районах, где муниципальные бани находятся в аварийном состоянии», – уточнил Михаил Ведерников.

Напомним, что городскую баню в Пыталово открыли сегодня, 31 декабря.