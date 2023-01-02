Псковичей предупредили о неблагоприятном явлении 3 января

15:22, 02 января 2023, ПАИ

Предупреждение о неблагоприятном явлении получено от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Ночью 3 января в Псковской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в северных районах — в виде снега и мокрого снега», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области 3 января, а также что до минус 30 градусов ожидается на Рождество в Центральной России.