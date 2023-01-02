Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 3 января

13:07, 02 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 января. Ночью прогнозируют осадки, местами сильные - снег и мокрый снег, переходящий в дождь, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кроме этого, местами ожидается гололед, а также налипание мокрого снега.

Днем будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, вечером переходящие в снег. На дорогах гололедица.

Будет дуть ветер юго-западных направлений 9-14 метров в секунду, днём порывистый. Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днем - от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет низким.