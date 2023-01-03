ВИДЕО Из-за технического сбоя в Сан-Диего случился самый странный новогодний салют

21:32, 03 января 2023, ПАИ

В Сан-Диего в этом году произошёл технический сбой и новогодний салют, который должен был длиться 18 минут, неожиданно для всех прошёл всего за 25 секунд.

«Получилось ужасающе красиво», — прокомментировал Telegram-канал «Москва. Городовой».