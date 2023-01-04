Количество погибших российских военных в Макеевке увеличилось

10:15, 04 января 2023, ПАИ

Количество погибших российских военных в Макеевке после удара ВСУ увеличилось до 89 человек. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

По данным Минобороны, четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью, которые были выпущены ВСУ, попали в здание, где располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов «Хаймарс» произошло обрушение перекрытий здания. Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой вели огонь по Макеевке, была уничтожена.

Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

Также, в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Химарс», четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников. Кроме того, в районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наемников.

«Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка», — отметили в Минобороне.

Ранее сообщалось, что более 60 российских военных погибли после удара ВСУ в Макеевке, где за 20 минут было выпущено 33 снаряда по Донецку и Макеевке.