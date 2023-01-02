Более 60 российских военных погибли после удара ВСУ в Макеевке

16:34, 02 января 2023, ПАИ

Удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в ДНР нанесли ВСУ, погибли 63 человека, об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские военные выпустили шесть ракет с фугасной головной частью, две из них удалось сбить, пишет РИА Новости.

Министерство обороны пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.