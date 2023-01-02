33 снаряда за 20 минут выпустили ВСУ по Донецку и Макеевке

17:13, 02 января 2023, ПАИ

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 33 «натовских» снаряда за 20 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов, населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда, населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 14 снарядов, населенный пункт Уманское – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов», - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства, передаёт РИА Новости. При этом в сообщении отмечается, что все снаряды имели калибр 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.