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Общество

В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке

Основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. 

Фото: скриншот из видео Telegram-канал Минобороны России

«В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — говорится в сообщении. 

Как отметили в Министерстве, на данный момент принимаются необходимые меры для исключения подобных трагических происшествий в будущем, а по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщили, что количество погибших российских военных в Макеевке увеличилось до 89 человек.

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