Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

McDonald's вслед за Россией может покинуть Казахстан

Компания McDonald's вскоре может уйти из Казахстана, сообщает агентство Bloomberg в Telegram.

24 казахстанских ресторана McDonald's, принадлежащие TOO Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре 2022 года, ссылаясь на проблемы с поставками.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под санкции против Москвы, компания McDonald's, которая покинула Россию, запретила своей франшизе закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Казахский бизнес не смог получить мясные котлеты от местных или европейских поставщиков, а более высокие цены и расходы на перевозку грузов по огромной территории страны означали бы убыточность бизнеса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 января 2023

Киев планирует серьёзное наступление весной — военная разведка Украины
04 января 2023

В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
04 января 2023

Количество погибших российских военных в Макеевке увеличилось
03 января 2023

Власти Эстонии хотят убрать ещё два советских памятника
03 января 2023

ВИДЕО Из-за технического сбоя в Сан-Диего случился самый странный новогодний салют
30 декабря 2022

Умерла законодательница панк-моды Вивьен Вествуд

28 декабря 2022

Гражданам России в Латвии присылают анкеты для подтвержения вида на жительства
28 декабря 2022

Опубликовано поздравление с Новым годом от псковских бойцов с передовой СВО на Украине

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...