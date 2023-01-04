McDonald's вслед за Россией может покинуть Казахстан

21:05, 04 января 2023, ПАИ

Компания McDonald's вскоре может уйти из Казахстана, сообщает агентство Bloomberg в Telegram.

24 казахстанских ресторана McDonald's, принадлежащие TOO Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре 2022 года, ссылаясь на проблемы с поставками.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под санкции против Москвы, компания McDonald's, которая покинула Россию, запретила своей франшизе закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Казахский бизнес не смог получить мясные котлеты от местных или европейских поставщиков, а более высокие цены и расходы на перевозку грузов по огромной территории страны означали бы убыточность бизнеса.