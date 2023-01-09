«Новогодние» туристы задерживаются в Пскове на три дня – эксперт

12:24, 09 января 2023, ПАИ

Туристы, которые приезжали на новогодние каникулы в Псковскую область, в основном задерживались в регионе на три дня. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Она отметила, что турпоток в регион увеличивается из года в год. На это, в частности, влияет и продолжительность праздников.

«В этом году гостей было очень много, отели были заполнены, московские поезда тоже. На улицах можно было заметить много автомобилей с московскими и петербургскими номерами, а также группы туристов, которые слушали экскурсоводов. Были, конечно, гости и из других городов. В среднем «новогодние» туристы задерживаются в регионе на три дня», - заметила Светлана Баранова.

Светлана Баранова добавила, что псковичи, в свою очередь, путешествовали в Москву, Сочи, Казань, Минеральные Воды и Калининград, также были автобусные туры в Белоруссию.