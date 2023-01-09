Первый в 2023 году выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

11:30, 09 января 2023, ПАИ

Первый в 2023 году выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

Как прошли новогодние каникулы в Пскове, какие мероприятия и городские локации больше всего понравились псковичам и туристам, ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет глава Пскова Борис Елкин.

Ещё один гость программы — председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Ведущие поговорят о том, чем занимались в Псковском регионе путешественники в эти новогодние праздники, а также куда ездили отдыхать псковичи в рождественские каникулы.

Смотрите новые выпуски программы «Псковский телеграм Online» по понедельникам в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».