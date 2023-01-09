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Культура

Псковичи увидели с помощью нейросети «Щелкунчика»

Фото Псковской театрально-концертной дирекции

Волшебная рождественская история ожила на сцене Псковской областной филармонии под незабываемую музыку Чайковского в исполнении музыкантов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сообщает Псковская театрально-концертная дирекция.

Полный зрительный зал 8 января с особым вниманием следил на экране за приключениями девочки Мари и её любимой игрушки — Щелкунчика, образы которых создали при помощи нейросети ученики детского технопарка «Кванториум».

Особенно радостно было видеть в филармонии юных зрителей! Финальный день новогодних каникул ребята провели за прослушиванием знаменитой музыки великого русского композитора.

Фото Псковской театрально-концертной дирекции

 

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