Псковичи увидели с помощью нейросети «Щелкунчика»

18:40, 09 января 2023, ПАИ

Волшебная рождественская история ожила на сцене Псковской областной филармонии под незабываемую музыку Чайковского в исполнении музыкантов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сообщает Псковская театрально-концертная дирекция.

Полный зрительный зал 8 января с особым вниманием следил на экране за приключениями девочки Мари и её любимой игрушки — Щелкунчика, образы которых создали при помощи нейросети ученики детского технопарка «Кванториум».

Особенно радостно было видеть в филармонии юных зрителей! Финальный день новогодних каникул ребята провели за прослушиванием знаменитой музыки великого русского композитора.