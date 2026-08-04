О реставрации памятников в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор реставрационной компании «Августина» Сергей Васильев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 4 августа. Он рассказал о философии реставрации, ключевых объектах региона и трёх главных вызовах отрасли.
Главное из эфира:
- реставрация в Псковской области – это «восстановление исторической справедливости» и «возвращение региону его подлинного лица», а не просто ремонт старых стен, считает Сергей Васильев;
- специалисты компании сейчас работают на фасаде здания правительства Псковской области – бывшего здания присутственных мест конца XVIII века, при этом они работают сразу с несколькими историческими пластами – от эпохи Екатерины II до советского периода, а задача – раскрыть исходный имперский классицизм и убрать поздние наслоения;
- одна из главных сложностей реставрации – совместить исторический облик здания с современными требованиями к пожарной безопасности, к доступу для инвалидов и с другими нормами;
- контракт на реставрацию фасада здания на улице Некрасова, 23 рассчитан до 2027 года, но компания стремится выполнить максимальный объём работ уже в 2026-м, учитывая только погодные условия;
- специалисты работают над восстановлением фасада дома № 3 на улице Ленина (здесь, в частности, находится Музей-квартира Ленина);
- в здании музыкальной школы на улице Советской во время работ восстановили исторический дубовый паркет толщиной четыре-пять сантиметров, достигнута полная визуальная идентичность с покрытием столетней давности;
- Сергей Васильев защищает строгие требования министерства культурного наследия Псковской области к компаниям, работающим в объектах культурного наследия, считая это залогом качества реставрационных работ. При этом документация (журналы работ, акты, фотофиксация, научные отчёты) служит «юридическим щитом» реставратора, который позволяет доказать, что вмешательство в историческую ткань велось по науке, а не по принципу «и так сойдёт»;
- Сергей Васильев считает реставрацию «высшей лигой», «закрытым клубом», где конкуренция идёт не в уменьшении цены во время торгов, а в глубине понимания исторического контекста, во владении уникальными технологиями и в качестве команды;
- он высоко оценивает систему СРО: саморегулируемые организации и компенсационные фонды стали реальным фильтром, не позволяющим фирмам-однодневкам уйти от ответственности после некачественных работ;
- одним из главных вызовов отрасли эксперт называет «ножницы между сметой и реальностью»: к моменту начала работ (через два-три года после экспертизы) стоимость логистики и материалов может вырасти на 20–30 %;
- ещё один вызов – конкуренция за кадры: Москва и Петербург «высасывают» инженеров и мастеров, в Пскове специалистов удерживают не только зарплатой, но и смыслом – возможностью «своими руками спасать объекты ЮНЕСКО и старинные усадьбы, оставляя своё имя в истории здания».
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