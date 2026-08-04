О реставрации памятников в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:49, 04 августа 2026, ПАИ

Генеральный директор реставрационной компании «Августина» Сергей Васильев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 4 августа. Он рассказал о философии реставрации, ключевых объектах региона и трёх главных вызовах отрасли.

Главное из эфира: