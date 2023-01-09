В многоэтажке Караганды взорвался бытовой газ

20:21, 10 января 2023, ПАИ

Взрыв газа произошёл в многоэтажном доме в Караганде, ведётся эвакуация жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.

По предварительным данным ведомства, в квартире на восьмом этаже 16-этажного здания произошёл взрыв газа, началось горение открытым пламенем. «Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация людей. В подъезде сильное задымление. На месте силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, всего 50 человек личного состава и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что для обогрева жильцов дома к месту происшествия следуют три вахтовых автобуса областного департамента по ЧС: столбики термометров в Караганде опустились почти до минус 30 градусов.

Позднее в МЧС Казахстана сообщили, что три человека погибли, один пострадал при взрыве газа в жилом доме в Караганде, пожар локализован.