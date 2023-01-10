В полицию приехал водитель, избивший сотрудника управляющей компании

20:41, 10 января 2023, ПАИ

Избивший сотрудника управляющей компании в микрорайоне Родина водитель находится в полиции.

«Сотрудники ОМВД России по Псковскому району по горячим следам установили личности всех участников конфликта в микрорайоне Родина. Полицейские уже связались с мужчиной, чьи противоправные действия попали на видео. На данный момент он самостоятельно приехал в отдел полиции и даёт объяснения, которые будут приобщены к материалам проверки», — сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, сегодня в Пскове автомобилист избил сотрудника управляющей компании за то, что тот чистил дворы и не смог пропустить автомобиль.