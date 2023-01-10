Избитый сотрудник псковской «управляйки» находится в травмпункте
Сотрудник псковской управляющей компании, которого избил автомобилист, сейчас находится в травмпункте. Об этом написал директор УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в комментариях под постом в сообществе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».
Также он пообещал, что передаст работнику пожелания местных жителей о скорейшем выздоровлении, которые они оставили в комментариях под постом.
Ранее сообщалось, что в Пскове автомобилист избил сотрудника управляющей компании. Видео опубликовала подписчица группы микрорайона.
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