Избитый сотрудник псковской «управляйки» находится в травмпункте

17:03, 10 января 2023, ПАИ

Сотрудник псковской управляющей компании, которого избил автомобилист, сейчас находится в травмпункте. Об этом написал директор УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в комментариях под постом в сообществе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Также он пообещал, что передаст работнику пожелания местных жителей о скорейшем выздоровлении, которые они оставили в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что в Пскове автомобилист избил сотрудника управляющей компании. Видео опубликовала подписчица группы микрорайона.