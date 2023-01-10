Псковский технический лицей вошёл в топ-200 лучших образовательных учреждений страны

21:18, 10 января 2023, ПАИ

Образовательный центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала olimpiada.ru опубликовал рейтинг 200 школ, показавших лучшие результаты в развитии талантов школьников в области математики и естественных наук. В список вошёл Псковский технический лицей.

Рейтинг построен на внешних объективных, не зависящих от школ данных: на результатах мероприятий, входящих в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, в том числе международных олимпиад, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад из перечня олимпиад школьников Минобрнауки России, других интеллектуальных соревнований и конкурсов, получивших 1–3-й уровни по результатам экспертизы перечня мероприятий государственного информационного ресурса. В рейтинге публикуются списки школ, ученики которых показали результаты по наиболее востребованным направлениям в рамках приоритетов и стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Напомним, Псковский технический лицей открылся после капремонта. Сегодня его посетил глава региона.