Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский технический лицей вошёл в топ-200 лучших образовательных учреждений страны

Учащиеся Псковского технического лицея. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Образовательный центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала olimpiada.ru опубликовал рейтинг 200 школ, показавших лучшие результаты в развитии талантов школьников в области математики и естественных наук. В список вошёл Псковский технический лицей.

Рейтинг построен на внешних объективных, не зависящих от школ данных: на результатах мероприятий, входящих в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, в том числе международных олимпиад, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад из перечня олимпиад школьников Минобрнауки России, других интеллектуальных соревнований и конкурсов, получивших 1–3-й уровни по результатам экспертизы перечня мероприятий государственного информационного ресурса. В рейтинге публикуются списки школ, ученики которых показали результаты по наиболее востребованным направлениям в рамках приоритетов и стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Напомним, Псковский технический лицей открылся после капремонта. Сегодня его посетил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

«Комсомольская правда – Псков» подвела итоги 2022 года
10 января 2023

Псковский технический лицей вошёл в топ-200 лучших образовательных учреждений страны
10 января 2023

К юбилею Печор в городе обновят инфраструктуру
10 января 2023

В южных и юго-западных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады
10 января 2023

Вера Емельянова: Решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно
10 января 2023

В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт
10 января 2023

Елена Бибикова заняла третье место в федеральном рейтинге «Псковской правды»
10 января 2023

Светлана Мельникова поднялась на 13 позиций в медиарейтинге «Псковской правды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...