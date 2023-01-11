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Премия "Народное признание"

Производство воркаут-площадок лидирует в номинации «Открытие» премии «Народное признание»

В первом туре голосования за соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Открытие», по данным на 11 января, лидирует производство воркаут-площадок под брендом Beast. Этот претендент на награду уже получил 1 тыс. 880 голосов (около 19%), сообщает газета «Псковская правда».

На втором месте пока находится кофейня «Дерзкий Енот», которая в 2022 году заработала в Пскове. У неё 1 тыс. 652 голоса (около 17%).

Замыкает тройку лидеров псковская студия танца и спорта «Эстетика движений», у которой на данный момент 1 тыс. 407 голосов (около 14%).

Чуть меньше голосов пока набрали арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове (1 тыс. 390 голосов, или примерно 14%) и веревочный парк «Тоболенец» в Пушкинских Горах (1 тыс. 378 голосов, или почти 14%).

Ещё два номинанта на сегодняшний день имеют около 9% голосов. Это ООО «Дом мяса» (торговый бренд Casa de carne) из Гдовского района (942 голоса) и маникюрный салон Nails Bro из Великих Лук (857 голосов).

Всего за победу в номинации «Открытие» борются семь бизнес-проектов, которые были запущены на территории региона в 2022 году.

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта. Это по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь

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